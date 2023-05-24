Происшествия 24.05.2023 в 11:01

Читинца осудили за убийство кочегара в Бурятии

За счет массы смягчающих обстоятельств мужчина получил небольшой срок
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Текст: Константин Воронов
Читинца осудили за убийство кочегара в Бурятии
Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Читы. Он обвинялся по ч. 4 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Как сообщили в пресс-службе суда, 19 января мужчина приехал в Багдарин в служебную командировку и поселился в гостинице. Выпив пива, он вышел покурить и познакомился с 59-летним кочегаром гостиницы, с которым продолжил выпивать. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора. В ее ходе читинец избил кочегара, нанеся тому тяжелые травмы головы. От полученных повреждений потерпевший скончался в районной больнице.

На суде читинец полностью признал вину и раскаялся, что было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Также было принято во внимание отсутствие у мужчины судимости, наличие на иждивении двух детей, его благотворительная деятельность, положительные характеристики, а также противоправное поведение потерпевшего, ставшего поводом для преступления.

Кроме того, смягчающим наказание обстоятельством суд также признал активное способствование расследованию и частичное возмещение морального вреда, причиненного преступлением.

Отягчающих наказание обстоятельств в действиях читинца суд не усмотрел.

В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии строгого режима. Отметим, санкции данной статьи УК предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com
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