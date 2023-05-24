Читинца осудили за убийство кочегара в Бурятии

Баунтовский районный суд вынес приговор в отношении 41-летнего жителя Читы. Он обвинялся по ч. 4 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».Как сообщили в пресс-службе суда, 19 января мужчина приехал в Багдарин в служебную командировку и поселился в гостинице. Выпив пива, он вышел покурить и познакомился с 59-летним кочегаром гостиницы, с которым продолжил выпивать. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора. В ее ходе читинец избил кочегара, нанеся тому тяжелые травмы головы. От полученных повреждений потерпевший скончался в районной больнице.На суде читинец полностью признал вину и раскаялся, что было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Также было принято во внимание отсутствие у мужчины судимости, наличие на иждивении двух детей, его благотворительная деятельность, положительные характеристики, а также противоправное поведение потерпевшего, ставшего поводом для преступления.Кроме того, смягчающим наказание обстоятельством суд также признал активное способствование расследованию и частичное возмещение морального вреда, причиненного преступлением.Отягчающих наказание обстоятельств в действиях читинца суд не усмотрел.В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам колонии строгого режима. Отметим, санкции данной статьи УК предусматривают до 15 лет лишения свободы.Фото: pixabay.com