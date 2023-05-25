Происшествия 25.05.2023 в 11:04

В Бурятии несколько дней не могут найти пропавшего сторожа

Мужчина исчез с лесоделяны в местности Загустайское
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии несколько дней не могут найти пропавшего сторожа
В Селенгинском районе Бурятии продолжаются поиски 53-летнего жителя Гусиноозерска. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», мужчина работал сторожем  на лесоделяне в местности Загустайское. 19 мая он заступил на работу, а уже 20 мая – пропал.

«23 мая спасатели обследовали 20 кв. км лесного массива, 23 мая – еще 15. Следов мужчины не обнаружено. Поиски продолжаются», - сообщили в чате.

Фото: «Номер один»
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