В Бурятии несколько дней не могут найти пропавшего сторожа

В Селенгинском районе Бурятии продолжаются поиски 53-летнего жителя Гусиноозерска. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», мужчина работал сторожем на лесоделяне в местности Загустайское. 19 мая он заступил на работу, а уже 20 мая – пропал.«23 мая спасатели обследовали 20 кв. км лесного массива, 23 мая – еще 15. Следов мужчины не обнаружено. Поиски продолжаются», - сообщили в чате.Фото: «Номер один»