Происшествия 29.05.2023 в 11:56
В Улан-Удэ задержали иркутянина с героином
Наркоман попался правоохранителям во время выкапывания «закладки»
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на улице Сахьяновой патруль Росгвардии Бурятии обратил внимание на странного мужчину. Он шел по тропинке возле гаражей и оглядывался по сторонам, а затем, наклонившись, стал копаться в земле.
Росгвардейцы решили проверить подозрительного мужчину. При виде правоохранителей тот сбросил на землю выкопанные пакетики и шприц.
«Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином массой около 4 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
Росгвардейцы решили проверить подозрительного мужчину. При виде правоохранителей тот сбросил на землю выкопанные пакетики и шприц.
Гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Иркутской области. Мужчина признался, что в свертках находятся наркотики. Зелье иркутянин купил через интернет для личного использования и пришел в гаражи за спрятанными «закладками».
«Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином массой около 4 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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