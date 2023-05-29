Происшествия 29.05.2023 в 11:56

В Улан-Удэ задержали иркутянина с героином

Наркоман попался правоохранителям во время выкапывания «закладки»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали иркутянина с героином
В Улан-Удэ на улице Сахьяновой патруль Росгвардии Бурятии обратил внимание на странного мужчину. Он шел по тропинке возле гаражей и оглядывался по сторонам, а затем, наклонившись, стал копаться в земле.

Росгвардейцы решили проверить подозрительного мужчину. При виде правоохранителей тот сбросил на землю выкопанные пакетики и шприц.

Гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Иркутской области. Мужчина признался, что в свертках находятся наркотики. Зелье иркутянин купил через интернет для личного использования и пришел в гаражи за спрятанными «закладками».


«Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином массой около 4 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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