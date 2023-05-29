В Улан-Удэ задержали иркутянина с героином

Гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Иркутской области. Мужчина признался, что в свертках находятся наркотики. Зелье иркутянин купил через интернет для личного использования и пришел в гаражи за спрятанными «закладками».





В Улан-Удэ на улице Сахьяновой патруль Росгвардии Бурятии обратил внимание на странного мужчину. Он шел по тропинке возле гаражей и оглядывался по сторонам, а затем, наклонившись, стал копаться в земле.Росгвардейцы решили проверить подозрительного мужчину. При виде правоохранителей тот сбросил на землю выкопанные пакетики и шприц.«Экспертиза показала, что изъятое вещество является героином массой около 4 граммов. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии