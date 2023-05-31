Происшествия 31.05.2023 в 06:00
В Бурятии сельскую учительницу посадили за «пирамиду»
Педагог вытянула из доверчивых людей 7,5 млн рублей на школьные тетради
Текст: Василиса Шишкина
26 мая в Кабанском районном суде огласили приговор по громкому делу. Бывшую учительницу начальных классов осудили за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к реальному сроку.
«Номер один» уже подробно сообщал о расследовании нашумевшего уголовного дела в отношении 27-летней учительницы из Кабанского района, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признано 12 граждан, им причинен имущественный вред на общую сумму 7,5 млн рублей.
Напомним, молодая учительница начальных классов в сельской школе Татьяна Иванова (имя, фамилия изменены) вытянула из знакомых миллионы рублей, построив «пирамиду» на тетрадях.
Учительница выходила на людей с предложением подзаработать на рабочих тетрадях для учеников начальных классов. Такие тетради представляют собой небольшие брошюры, в которых скомпонованы упражнения, призванные помочь ученикам закрепить знания, полученные на уроках. Схема простая – Татьяна объясняла, что якобы покупает товар по оптовой цене, а затем развозит его по школам уже по новой стоимости. Разница от перепродажи идет в карман учительнице и всем, кто готов вложиться в этот «бизнес».
Причем, как отмечают в МВД Бурятии, какое-то время «тетрадная пирамида» учительницы действительно приносила кому-то дивиденды.
- Обвиняемая возвращала часть денег некоторым лицам за счет поступающих платежей, мотивируя «партнеров» к перечислению еще более крупных сумм. Возвраты денежных средств выдавались ею за «прибыль» от осуществления предпринимательской деятельности, что способствовало привлечению большего числа граждан, - рассказали в полиции.
Как добавили в МВД, женщина признала вину в полном объеме и активно способствовала расследованию преступления.
Пострадавшие утверждают, на самом деле обманутых намного больше. Однако подали заявления в полицию лишь единицы. Интересно, что и тем немногим обманутым людям, кто фигурирует в материалах дела, мошенница отдавать долги не торопится, несмотря даже на признание вины и полное согласие с суммами ущерба.
Судом Кабанского района мошенница приговорена к трем годам реального лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Отметим, публикации о такого рода супермошенницах мы вынуждены готовить все чаще и чаще. Потерявшие совесть аферистки становятся еще наглее и циничнее. Так, последняя героиня наших статей Алина Банзарова (имя, фамилия изменены) обманула 70-летнюю пенсионерку, лишив ее единственного жилья. И, кроме того, вытянула деньги «на инвестиции» у десятков других доверчивых людей. Ущерб в этом деле также измеряется миллионами. Возбуждено несколько уголовных дел. Мошенницу поместили в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.
Фото: «Номер один»
«Номер один» уже подробно сообщал о расследовании нашумевшего уголовного дела в отношении 27-летней учительницы из Кабанского района, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признано 12 граждан, им причинен имущественный вред на общую сумму 7,5 млн рублей.
Напомним, молодая учительница начальных классов в сельской школе Татьяна Иванова (имя, фамилия изменены) вытянула из знакомых миллионы рублей, построив «пирамиду» на тетрадях.
Учительница выходила на людей с предложением подзаработать на рабочих тетрадях для учеников начальных классов. Такие тетради представляют собой небольшие брошюры, в которых скомпонованы упражнения, призванные помочь ученикам закрепить знания, полученные на уроках. Схема простая – Татьяна объясняла, что якобы покупает товар по оптовой цене, а затем развозит его по школам уже по новой стоимости. Разница от перепродажи идет в карман учительнице и всем, кто готов вложиться в этот «бизнес».
Причем, как отмечают в МВД Бурятии, какое-то время «тетрадная пирамида» учительницы действительно приносила кому-то дивиденды.
- Обвиняемая возвращала часть денег некоторым лицам за счет поступающих платежей, мотивируя «партнеров» к перечислению еще более крупных сумм. Возвраты денежных средств выдавались ею за «прибыль» от осуществления предпринимательской деятельности, что способствовало привлечению большего числа граждан, - рассказали в полиции.
Как добавили в МВД, женщина признала вину в полном объеме и активно способствовала расследованию преступления.
Пострадавшие утверждают, на самом деле обманутых намного больше. Однако подали заявления в полицию лишь единицы. Интересно, что и тем немногим обманутым людям, кто фигурирует в материалах дела, мошенница отдавать долги не торопится, несмотря даже на признание вины и полное согласие с суммами ущерба.
Судом Кабанского района мошенница приговорена к трем годам реального лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Отметим, публикации о такого рода супермошенницах мы вынуждены готовить все чаще и чаще. Потерявшие совесть аферистки становятся еще наглее и циничнее. Так, последняя героиня наших статей Алина Банзарова (имя, фамилия изменены) обманула 70-летнюю пенсионерку, лишив ее единственного жилья. И, кроме того, вытянула деньги «на инвестиции» у десятков других доверчивых людей. Ущерб в этом деле также измеряется миллионами. Возбуждено несколько уголовных дел. Мошенницу поместили в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.
Фото: «Номер один»
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