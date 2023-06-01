Происшествия 01.06.2023 в 14:55
В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу черемши
Сейчас женщина вместе с поисковой группой возвращается в село
Текст: Константин Воронов
В Бурятии найдена 58-летняя женщина, которая вчера заблудилась в лесу в 5 км от села Старый Заган при сборе черемши.
«Женщина жива, обнаружена в лесном массиве. В настоящее время вместе с поисковым отрядом она направляется в населённый пункт», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Напомним, заблудившуюся женщину, которая не имела при себе телефона, искали до 4 часов ночи. Сегодня с утра её поиски возобновились, в них участвовали полиция, сотрудники лесхоза, спасатели и местные жители.
«Женщина жива, обнаружена в лесном массиве. В настоящее время вместе с поисковым отрядом она направляется в населённый пункт», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Напомним, заблудившуюся женщину, которая не имела при себе телефона, искали до 4 часов ночи. Сегодня с утра её поиски возобновились, в них участвовали полиция, сотрудники лесхоза, спасатели и местные жители.
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