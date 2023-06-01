Происшествия 01.06.2023 в 14:55

В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу черемши

Сейчас женщина вместе с поисковой группой возвращается в село
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу черемши
В Бурятии найдена 58-летняя женщина, которая вчера заблудилась в лесу в 5 км от села Старый Заган при сборе черемши.

«Женщина жива, обнаружена в лесном массиве. В настоящее время вместе с поисковым отрядом она направляется в населённый пункт», - сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Напомним, заблудившуюся женщину, которая не имела при себе телефона, искали до 4 часов ночи. Сегодня с утра её поиски возобновились, в них участвовали полиция, сотрудники лесхоза, спасатели и местные жители.
Теги
розыск

Все новости

В Бурятии нашли заблудившуюся сборщицу черемши
01.06.2023 в 14:55
Мэр Улан-Удэ: Дети - наше будущее, наша радость и наша гордость!
01.06.2023 в 14:42
««Ростелеком» призывает соблюдать правила проведения земляных работ
01.06.2023 в 14:29
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
01.06.2023 в 13:40
В Улан-Удэ вынесли приговор прохожим, убившим автомобилиста его же битой
01.06.2023 в 13:03
В Улан-Удэ на Богородском острове образовались горы мусора
01.06.2023 в 12:53
Детские лагеря и санатории ВСЖД начинают летний сезон
01.06.2023 в 12:12
Минпромторг Бурятии напомнил предпринимателям о мерах господдержки
01.06.2023 в 12:11
Почти два года в СИЗО за пустую сумку
01.06.2023 в 11:46
Житель Бурятии стал двукратным чемпионом мира по шашкам
01.06.2023 в 11:40
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
К счастью, на пожаре никто не пострадал
01.06.2023 в 13:40
В Улан-Удэ вынесли приговор прохожим, убившим автомобилиста его же битой
Водитель вступил в схватку с двумя мужчинами и был до смерти избит
01.06.2023 в 13:03
Почти два года в СИЗО за пустую сумку
В Новосибирске уборщица, оправданная за кражу 7 млн, будет требовать компенсацию
01.06.2023 в 11:46
Сотрудники полиции Бурятии просят откликнуться родственников погибшего в ДТП
Уроженец Братска не имеет родственников, но у него, возможно, есть дочь и бывшая супруга/сожительница
01.06.2023 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru