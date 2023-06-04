В Забайкалье сотрудница банка похитила 5 миллионов рублей

Полиция Нерчинского района установила подозреваемую в мошенничестве и незаконном использовании персональных данных. Экс-сотрудница банка использовала программу с личными данными клиентов и выпускала кредитки без их ведома. После чего тратила деньги с карт на личные нужды. От её рук пострадало как минимум 60 человек.

При обыске полицейские изъяли банковские документы с доказательствами. Сейчас у 26-летней жительницы Забайкалья имеется подписку о невыезде. На данный момент возбуждено два уголовных дела - о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.





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