Житель Бурятии ездил пьяным и угрожал убить бывшую

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Малый Куналей. Он обвинялся в угрозе убийством, а также пьяном вождении.«Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, он вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного. Кроме того, в ноябре 2022 года пьяный сельчанин в ходе ссоры угрожал убийством бывшей супруге», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений приговорил к 400 часам обязательных работ. Также он лишен водительских прав на 2,5 года.Автомобиль марки «Хонда», принадлежащий осужденному, конфискован.Фото: «Номер один»