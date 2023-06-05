Происшествия 05.06.2023 в 10:43

В Улан-Удэ злостная алиментщица устроила скандал в гостинице

Нарушительницу задержали и передали судебным приставам
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ злостная алиментщица устроила скандал в гостинице
В Улан-Удэ от персонала одной из гостиниц правоохранители получили жалобу на нетрезвых постояльцев, которые нарушали порядок выселения. Для разбирательства в конфликте на место выехал наряд Росгвардии.

«В ходе пресечения разногласий между клиентами и администратором заведения и установления личностей гостей росгвардейцы выяснили, что одна из женщин находится в оперативном розыске. По информации республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов, 40-летняя жительница Иволгинского района с 2019 года уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих детей в возрасте 5 и 10 лет. Племянников воспитывает сестра женщины, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 800 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Задержанную гражданку передали судебному приставу для принятия правого решения.

Фото: Росгвардия Бурятии
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