В Улан-Удэ злостная алиментщица устроила скандал в гостинице

В Улан-Удэ от персонала одной из гостиниц правоохранители получили жалобу на нетрезвых постояльцев, которые нарушали порядок выселения. Для разбирательства в конфликте на место выехал наряд Росгвардии.«В ходе пресечения разногласий между клиентами и администратором заведения и установления личностей гостей росгвардейцы выяснили, что одна из женщин находится в оперативном розыске. По информации республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов, 40-летняя жительница Иволгинского района с 2019 года уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих детей в возрасте 5 и 10 лет. Племянников воспитывает сестра женщины, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 800 тысяч рублей», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Задержанную гражданку передали судебному приставу для принятия правого решения.Фото: Росгвардия Бурятии