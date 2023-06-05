В Бурятии «черный лесоруб» удирал от полиции на тракторе

Ночью, 30 мая, в Заиграевском районе правоохранители проводили рейд по выявлению незаконных рубок. Недалеко от села Тодогто, в районе защитных лесов они услышали звук работающего трактора.

«Увидев служебный автомобиль, «черные лесорубы» попытались скрыться от правоохранителей. Спустя несколько километров преследования по узкой лесной дороге одно из транспортных средств заглохло. Водитель сломавшегося трактора бросил транспортное средство и убежал в лес. Однако был настигнут и задержан участковым уполномоченным полиции»,

- рассказали в МВД Бурятии.



При проверке документов выяснилось, что разрешения на заготовку древесины у мужчины нет. Полиция изъяла более 30 кубометров заготовленной древесины, а также трактор и радиостанцию. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 600 тысяч рублей.

«29-летний житель поселка Онохой ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление. Мужчина рассказал полицейским, что взял трактор у приятеля, заготовил и складировал древесину самостоятельно. После этого он попросил товарища на грузовике вывести заготовленное, не сообщив ему о противоправности деяний»,

- добавили в сообщении.



Кроме того, на «черного лесоруба» составили административный протокол за нарушение правил безопасности в лесах.





Фото: МВД Бурятии