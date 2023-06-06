В Бурятии сель перерезал дорогу в Окинский район

«Объем сошедшего селя составляет более 1000 кубических метров. Сход селевого потока продолжается. Проведение работ по расчистке займет более суток. Движение в Окинский район приостановлено, объезда нет», - рассказали в МЧС.







Вечером 5 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на 34-м км автодороги Монды-Орлик в результате схода селевого потока, возникшего из-за активного таяния снега, поврежден участок грунтовой автодороги.Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в настоящее время в месте схода селя идут восстановительные работы, работает бригада дорожников и техника: погрузчики, самосвалы. На место дополнительно направлена техника.«Просим воздержаться от поездок в данном направлении до полного восстановления движения», - обратились к жителям республики в Минтрансе.Фото: МЧС Бурятии, Минтранс Бурятии