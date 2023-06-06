Происшествия 06.06.2023 в 09:19

В Бурятии сель перерезал дорогу в Окинский район

Расчистка дороги займет более суток, предупреждают в МЧС
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сель перерезал дорогу в Окинский район
Вечером 5 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на 34-м км автодороги Монды-Орлик в результате схода селевого потока, возникшего из-за активного таяния снега, поврежден участок грунтовой автодороги.

«Объем сошедшего селя составляет более 1000 кубических метров. Сход селевого потока продолжается. Проведение работ по расчистке займет более суток. Движение в Окинский район приостановлено, объезда нет», - рассказали в МЧС.


Как сообщили в Минтрансе Бурятии, в настоящее время в месте схода селя идут восстановительные работы, работает бригада дорожников и техника: погрузчики, самосвалы. На место дополнительно направлена техника.

«Просим воздержаться от поездок в данном направлении до полного восстановления движения», - обратились к жителям республики в Минтрансе.

Фото: МЧС Бурятии, Минтранс Бурятии
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