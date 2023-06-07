Происшествия 07.06.2023 в 09:16

В Бурятии открыли дорогу в Окинский район

Движение пока идет по половине проезжей части
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии открыли дорогу в Окинский район
В Бурятии всю ночь шли восстановительные работы на 35-м км автодороги Монды-Орлик, где вечером 5 июня сошел селевой поток.

«Сейчас движение для транспорта открыто по одной половине проезжей части. Работы продолжаются. На месте работает спецтехника: 2 самосвала, экскаватор, погрузчик», - сообщили в Минтрансе Бурятии.

Напомним, из-за схода селя на дорогу Окинский район оказался полностью отрезан. Ширина заваленного участка дороги составила 89 метров. Объем сошедшего с гор селя специалисты оценили в 3500 кубометров.

Фото: Минтранс Бурятии
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