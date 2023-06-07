Житель Бурятии обворовал спящую знакомую

В декабре прошлого года мужчина посреди ночи проник в квартиру своей знакомой. Дверь была не заперта. Убедившись, что хозяева квартиры спят, он забрал два мобильных телефона из спальной комнаты и прихожей.

Ущерб оценили в 15 тысяч рублей. На заседании Гусиноозерского районного суда житель свою вину признал, но отрицал факт незаконного проникновения в чужой дом – якобы, он искал знакомую, а стащить телефоны решился уже внутри квартиры. Однако суд эти доводы отклонил.

По итогу подсудимому назначили наказание – 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Номер один