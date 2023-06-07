В Улан-Удэ дружелюбная горожанка обманула гостя из Забайкалья

Вечером 4 июня в полицию Улан-Удэ обратился 45-летний житель Забайкальского края. Мужчина, остановившийся в одной из гостиниц столицы Бурятии, сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.Забайкалец рассказал, что ему понадобилось перевести деньги своей дочери, но своей банковской карты у него не было. В надежде каким-то образом решить вопрос, постоялец гостиницы спустился к репепшену, где поделился проблемой. Помочь перечислить деньги вызвалась присутствующая там незнакомка. Женщина предложила сначала закинуть наличные на свою карту, а затем осуществить перевод. Граждане проследовали в отделение банка.В фойе финансового учреждения забайкалец передал «благодетельнице» три тысячи рублей и номер телефона дочери, при этом отметив, что женщина может оставить себе 500 рублей в качестве вознаграждения за проявленное неравнодушие. Однако завершения финансовой операции мужчина не дождался и, доверившись гражданке, вышел из банка на улицу.Тем временем злоумышленница, зачислив 3000 рублей себе на карту, решила этим и ограничиться. Покинув помещение, она оповестила мужчину о, якобы, успешном переводе денег. При этом никаких квитанций она, конечно, не предоставила.Уже вечером, когда забайкальцу позвонила дочь и спросила о деньгах, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.«В результате оперативно-розыскных мероприятий 43-летняя подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном и сразу же возместила причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности злоумышленница не привлекалась, трудоустроена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.В полиции также отметили, что во время совершения преступления и забайкалец, и горожанка были пьяны.Фото: «Номер один»