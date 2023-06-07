Происшествия 07.06.2023 в 14:50

В Улан-Удэ дружелюбная горожанка обманула гостя из Забайкалья

Женщина вызвалась помочь мужчине с переводом денег, но в результате присвоила их себе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ дружелюбная горожанка обманула гостя из Забайкалья
Вечером 4 июня в полицию Улан-Удэ обратился 45-летний житель Забайкальского края. Мужчина, остановившийся в одной из гостиниц столицы Бурятии, сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.

Забайкалец рассказал, что ему понадобилось перевести деньги своей дочери, но своей банковской карты у него не было. В надежде каким-то образом решить вопрос, постоялец гостиницы спустился к репепшену, где поделился проблемой. Помочь перечислить деньги вызвалась присутствующая там незнакомка. Женщина предложила сначала закинуть наличные на свою карту, а затем осуществить перевод. Граждане проследовали в отделение банка.

В фойе финансового учреждения забайкалец передал «благодетельнице» три тысячи рублей и номер телефона дочери, при этом отметив, что женщина может оставить себе 500 рублей в качестве вознаграждения за проявленное неравнодушие. Однако завершения финансовой операции мужчина не дождался и, доверившись гражданке, вышел из банка на улицу.

Тем временем злоумышленница, зачислив 3000 рублей себе на карту, решила этим и ограничиться. Покинув помещение, она оповестила мужчину о, якобы, успешном переводе денег. При этом никаких квитанций она, конечно, не предоставила.

Уже вечером, когда забайкальцу позвонила дочь и спросила о деньгах, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий 43-летняя подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном и сразу же возместила причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности злоумышленница не привлекалась, трудоустроена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

В полиции также отметили, что во время совершения преступления и забайкалец, и горожанка были пьяны.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

«Половина тела в ожогах»
07.06.2023 в 15:04
В Улан-Удэ под асфальтом нашли человеческий череп
07.06.2023 в 14:55
В Улан-Удэ дружелюбная горожанка обманула гостя из Забайкалья
07.06.2023 в 14:50
В Бурятии клещи покусали уже 281 ребенка
07.06.2023 в 14:20
Стройность с детства
07.06.2023 в 14:02
В Улан-Удэ провели реалистичные учения по спасению людей из пожара в больнице
07.06.2023 в 13:33
В Улан-Удэ сегодня ночью пропала молодая женщина
07.06.2023 в 13:27
Жительница Читы облыжно обвинила мужа в изнасиловании
07.06.2023 в 12:54
Житель Бурятии обворовал спящую знакомую
07.06.2023 в 12:41
Житель Улан-Удэ убил знакомого
07.06.2023 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 июня

Читайте также
«Половина тела в ожогах»
Бутылка с жидкостью для розжига взорвалась в руках жителя Новосибирска
07.06.2023 в 15:04
В Улан-Удэ под асфальтом нашли человеческий череп
Рядом с ним находились фрагменты скелета и части одежды
07.06.2023 в 14:55
В Улан-Удэ сегодня ночью пропала молодая женщина
Полиция просит помощи в поисках горожанки
07.06.2023 в 13:27
Жительница Читы облыжно обвинила мужа в изнасиловании
Заведомо ложный донос обошелся ей в 15 тыс рублей, а могла получить три года колонии
07.06.2023 в 12:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru