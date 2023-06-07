Происшествия 07.06.2023 в 14:50
В Улан-Удэ дружелюбная горожанка обманула гостя из Забайкалья
Женщина вызвалась помочь мужчине с переводом денег, но в результате присвоила их себе
Текст: Константин Воронов
Вечером 4 июня в полицию Улан-Удэ обратился 45-летний житель Забайкальского края. Мужчина, остановившийся в одной из гостиниц столицы Бурятии, сообщил о совершенном в отношении него мошенничестве.
Забайкалец рассказал, что ему понадобилось перевести деньги своей дочери, но своей банковской карты у него не было. В надежде каким-то образом решить вопрос, постоялец гостиницы спустился к репепшену, где поделился проблемой. Помочь перечислить деньги вызвалась присутствующая там незнакомка. Женщина предложила сначала закинуть наличные на свою карту, а затем осуществить перевод. Граждане проследовали в отделение банка.
В фойе финансового учреждения забайкалец передал «благодетельнице» три тысячи рублей и номер телефона дочери, при этом отметив, что женщина может оставить себе 500 рублей в качестве вознаграждения за проявленное неравнодушие. Однако завершения финансовой операции мужчина не дождался и, доверившись гражданке, вышел из банка на улицу.
Тем временем злоумышленница, зачислив 3000 рублей себе на карту, решила этим и ограничиться. Покинув помещение, она оповестила мужчину о, якобы, успешном переводе денег. При этом никаких квитанций она, конечно, не предоставила.
Уже вечером, когда забайкальцу позвонила дочь и спросила о деньгах, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий 43-летняя подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном и сразу же возместила причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности злоумышленница не привлекалась, трудоустроена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
В полиции также отметили, что во время совершения преступления и забайкалец, и горожанка были пьяны.
Фото: «Номер один»
Забайкалец рассказал, что ему понадобилось перевести деньги своей дочери, но своей банковской карты у него не было. В надежде каким-то образом решить вопрос, постоялец гостиницы спустился к репепшену, где поделился проблемой. Помочь перечислить деньги вызвалась присутствующая там незнакомка. Женщина предложила сначала закинуть наличные на свою карту, а затем осуществить перевод. Граждане проследовали в отделение банка.
В фойе финансового учреждения забайкалец передал «благодетельнице» три тысячи рублей и номер телефона дочери, при этом отметив, что женщина может оставить себе 500 рублей в качестве вознаграждения за проявленное неравнодушие. Однако завершения финансовой операции мужчина не дождался и, доверившись гражданке, вышел из банка на улицу.
Тем временем злоумышленница, зачислив 3000 рублей себе на карту, решила этим и ограничиться. Покинув помещение, она оповестила мужчину о, якобы, успешном переводе денег. При этом никаких квитанций она, конечно, не предоставила.
Уже вечером, когда забайкальцу позвонила дочь и спросила о деньгах, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий 43-летняя подозреваемая задержана. Она призналась в содеянном и сразу же возместила причиненный ущерб. Ранее к уголовной ответственности злоумышленница не привлекалась, трудоустроена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
В полиции также отметили, что во время совершения преступления и забайкалец, и горожанка были пьяны.
Фото: «Номер один»
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