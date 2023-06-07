Происшествия 07.06.2023 в 14:55

В Улан-Удэ под асфальтом нашли человеческий череп

Рядом с ним находились фрагменты скелета и части одежды
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ под асфальтом нашли человеческий череп

В улан-удэнском паблике опубликовали жуткое фото – во время ремонта дороги строители нашли человеческие останки. Информацию подтвердили в следкоме Бурятии.

«Сотрудниками МУП «Водоканал» вблизи торгового киоска по улице Гастелло 12, под асфальтом, на глубине 1.5-4 метра обнаружен человеческий череп без видимых повреждений и фрагменты костей», 

- сообщили правоохранители.
 Рядом с черепом и частями скелета также находились фрагменты обуви, предположительно – подошвы от кирзовых сапог. Нельзя сказать однозначно, что эта вещь принадлежала тому же человеку, но ее все же изъяли. Как добавили в следственном управлении, назначена судебно-медицинская экспертиза.


Фото: тг-канал "Весь Улан-Удэ"
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