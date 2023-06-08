Происшествия 08.06.2023 в 10:57

Пожар в сельском туалете в Бурятии наделал немало бед

Из сортира огонь перекинулся на соседние постройки и уничтожил автомобиль
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Текст: Константин Воронов
Пожар в сельском туалете в Бурятии наделал немало бед
Возгорание надворных построек произошло в селе Малый Куналей Бичурского района вечером 7 июня.

«К моменту прибытия пожарных гараж, стайка и уличный туалет полностью сгорели. В бане горели кровля и стены. Для ликвидации открытого горения понадобилось 45 минут, распространения огня на жилой дом удалось избежать. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара постройки уничтожены полностью, в гараже также сгорел автомобиль «Тойота Корона», повреждены две наружные стены бани и кровля на общей площади 59 кв. м.

Как установили пожарные, первоначальное возгорание возникло в месте расположения туалета. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: «Номер один»
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