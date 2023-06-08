Пожар в сельском туалете в Бурятии наделал немало бед

Возгорание надворных построек произошло в селе Малый Куналей Бичурского района вечером 7 июня.«К моменту прибытия пожарных гараж, стайка и уличный туалет полностью сгорели. В бане горели кровля и стены. Для ликвидации открытого горения понадобилось 45 минут, распространения огня на жилой дом удалось избежать. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара постройки уничтожены полностью, в гараже также сгорел автомобиль «Тойота Корона», повреждены две наружные стены бани и кровля на общей площади 59 кв. м.Как установили пожарные, первоначальное возгорание возникло в месте расположения туалета. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Фото: «Номер один»