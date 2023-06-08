Происшествия 08.06.2023 в 12:11
В Улан-Удэ муж нашел пропавшую жену
В этом ему помогли полиция и случайный прохожий
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ найдена 35-летняя горожанка, которая ночью 7 июня ушла из дома в поселке Аэропорт и не вернулась. С ней всё в порядке.
Как сообщили в МВД Бурятии, вчера около 22.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что возвращаясь с работы тремя часами ранее, заметил похожую по описанию девушку в районе виадука. Очевидец обратил внимание на то, что она была одета в слишком теплую, не по погоде, шапку. Гражданка направлялась в сторону Левого берега.
О том, что девушка разыскивается полицейскими, горожанин узнал, только когда вернулся домой, увидев в соцсети информацию о её пропаже. Мужчина сразу позвонил в полицию.
«Данные сведения передали супругу пропавшей, который сразу же направился на её поиски. Вскоре он обнаружил жену, идущую вдоль дороги в районе Поселья», - рассказали в МВД.
Полиция также благодарит бдительного прохожего за проявленное неравнодушие и содействие розыску.
Как сообщили в МВД Бурятии, вчера около 22.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что возвращаясь с работы тремя часами ранее, заметил похожую по описанию девушку в районе виадука. Очевидец обратил внимание на то, что она была одета в слишком теплую, не по погоде, шапку. Гражданка направлялась в сторону Левого берега.
О том, что девушка разыскивается полицейскими, горожанин узнал, только когда вернулся домой, увидев в соцсети информацию о её пропаже. Мужчина сразу позвонил в полицию.
«Данные сведения передали супругу пропавшей, который сразу же направился на её поиски. Вскоре он обнаружил жену, идущую вдоль дороги в районе Поселья», - рассказали в МВД.
Полиция также благодарит бдительного прохожего за проявленное неравнодушие и содействие розыску.
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