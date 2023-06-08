Происшествия 08.06.2023 в 12:16

В Улан-Удэ ищут пропавшего 48-летнего мужчину

Алимжан Будаев не выходил на связь с близкими с 23 апреля
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ищут пропавшего 48-летнего мужчину

В Бурятии ищут без вести пропавшего Алимжана Нанзадовича Будаева. Об этом сообщает поисково-спасаетльный отряд «Лиза Алерт». Житель 1975 года рождения в последний раз выходил на связь 23 апреля 2023 года.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда: черный спортивный костюм, голубая футболка, синие кроссовки, черная кепка.

Инфорг Надежда, телефон: 89085983400

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

 Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"

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