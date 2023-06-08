В Улан-Удэ чиновник мэрии получил представление прокуратуры за травму ребенка на площадке

Начало лета выдалось трагичным для школьника из Улан-Удэ. Мальчик пришел играть на детскую площадку по ул. Минина, 9. Все было хорошо, пока ребенок не решил прокатиться с горки. Когда мальчик скатывался, его палец попал в зазор в катушке. Спасти палец не удалось.

На месте происшествия побывали активисты отделения Общероссийского отделения народного фронта в Бурятии.

— Мы осмотрели площадку. Она сильно изношена. Вблизи проходят линии ЛЭП и автодорога. В 2014 году площадку установил местный ТОС «Сарана» на грантовые средства. За игровой зоной следил сам ТОС. Но сейчас она заброшена и обветшала, - говорит региональный координатор молодежного крыла ОНФ Арина Цыретарова.





Судя по всему, площадку установили без согласования – в разных частях площадки развешаны объявления о том, что движимое имущество установлено самовольно, «без оформленных документов на земельный участок».

Также расклеены объявления о запрете пользования площадкой.





«Уведомляем, что данный детский комплекс опасен для жизни и здоровья детей. Дальнейшая эксплуатация комплекса запрещена», - гласит напечатанное объявление.





Сейчас место происшествия огорожено сигнальной лентой. ТОС обязали снести опасный объект в течение 15 дней.

- Мы обратились в прокуратуру. Просим проверить не только бездействие ТОСа, но и городской администрации. Считаем, что город, как собственник земли, должен был контролировать. Это касается всех игровых зон частного характера, - подчеркнули в Народном фронте.





В администрации Улан-Удэ сообщают, что площадка находится на балансе ТОС.

- Осмотр площадки проводился при обследования детских площадок весной этого года. Дефектов на момент обследования не было. Акт администрацией района не составлялся, так как площадка в муниципальной собственности не числится. Сегодня вечером тосовцы соберутся для принятия решения о демонтаже горки, которую уже завтра, возможно, демонтируют, - сообщает мэрия.

Также после указанного случая вне графика специалисты администрации Железнодорожного района начала объезд всех детских площадок, находящихся в муниципальной собственности совместно с представителями подрядной организации, осуществляющей их содержание и обслуживание.

Всем управляющим компаниям и ТОС чиновники направили письма о необходимости внеочередного осмотра всех стоящих на их балансе площадок и принятия мер в случае выявления дефектов.

Между тем прокуратура Железнодорожного района по факту получения ребенком травмы организовала проверку.

- Восьмого июня внесено представление председателю комитета городского хозяйства администрации города, председателю ТОС «Сарана» с требованием устранить нарушения и обеспечить безопасность детского игрового оборудования. Материалы проверки для дачи правовой оценки бездействию ответственных за содержание детской площадки лиц направлены в органы Следственного комитета России, - сообщили «Номер один» в прокуратуре Железнодорожного района.



Фото: "Номер один"