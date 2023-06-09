В Бурятии пьяный водитель устроил смертельное ДТП, уходя от погони

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кяхтинского района, который в пьяном виде устроил ДТП с погибшими и пострадавшими.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Скрываясь от сотрудников ГИБДД, он значительно превысил скорость, нарушил правила проезда перекрестка и врезался во встречный автомобиль. В результате происшествия один человек погиб, другой получил тяжкие телесные повреждения.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2,5 года.Фото: «Номер один»