Происшествия 10.06.2023 в 12:53
В Муйском районе Бурятии горят три жилых дома
Пожар произошел в поселке Таксимо
Текст: "Номер один"
Сегодня днем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании трех деревянных частных жилых домов по улице Минская в н.п. Таксимо Муйского района.
На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты 14-го Муйского отряда ГПС Республики Бурятия. На момент прибытия первого подразделения было загорание домов.
По предварительным данным пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Фото: ГУ МЧС по РБ
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