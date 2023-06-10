В Муйском районе Бурятии горят три жилых дома

Сегодня днем на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании трех деревянных частных жилых домов по улице Минская в н.п. Таксимо Муйского района.

На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные расчеты 14-го Муйского отряда ГПС Республики Бурятия. На момент прибытия первого подразделения было загорание домов.

По предварительным данным пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.





Фото: ГУ МЧС по РБ