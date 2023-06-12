В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе

В группе «Муя-инфо 24/7» обращаются к жителям – для тушения лесного пожара в Таксимо нужна помощь добровольцев.



Как информировал «Номер один», в поселке продолжает бушевать стихия. В тушении задействовали уже свыше 125 человек, в населенный пункт экстренно прибыл глава Бурятии.

«Нужны добровольцы для тушения лесного пожара на своём личном автотранспорте. Сбор желающих в Лесхозе С собой по возможности иметь лопаты, перчатки, спец.одежду, обувь, питьё»,

- пишут в «Муя-инфо 24/7»



Для оказания добровольной помощи можно обратиться по номеру 8-924-657-37-09 (Вера Павловна)

Ранее сообщали, что при бытовом пожаре в Таксимо пострадали 17 человек, в том числе 4 детей.

Фото: Муя-инфо.24/7