Происшествия 12.06.2023 в 13:16
В Бурятии ищут добровольцев для тушения страшного лесного пожара в Муйском районе
Для борьбы с пламенем задействовали уже свыше 125 человек
Текст: Евгения Гармаева
В группе «Муя-инфо 24/7» обращаются к жителям – для тушения лесного пожара в Таксимо нужна помощь добровольцев.
Как информировал «Номер один», в поселке продолжает бушевать стихия. В тушении задействовали уже свыше 125 человек, в населенный пункт экстренно прибыл глава Бурятии.
Для оказания добровольной помощи можно обратиться по номеру 8-924-657-37-09 (Вера Павловна)
«Нужны добровольцы для тушения лесного пожара на своём личном автотранспорте. Сбор желающих в Лесхозе С собой по возможности иметь лопаты, перчатки, спец.одежду, обувь, питьё»,
- пишут в «Муя-инфо 24/7»
Ранее сообщали, что при бытовом пожаре в Таксимо пострадали 17 человек, в том числе 4 детей.
В Муйском районе Бурятии от крупного пожара пострадали 17 человек
12.06.2023 в 12:29
Фото: Муя-инфо.24/7
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