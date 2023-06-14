Происшествия 14.06.2023 в 12:01

Жителей Бурятии просят помочь найти тело утонувшего мужчины

Молодой человек утонул 11 июня в Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии просят помочь найти тело утонувшего мужчины
В Улан-Удэ родственники 20-летнего парня, который утонул 11 июня на реке Уда в районе площади Банзарова, обратились за помощью к жителям республики. Как сообщает вайбер-чат «Прибайкалье-инфо. 24/7», они просят жителей прилегающих к Селенге районов и рыбаков обследовать берег реки ниже по течению.

Ранее тело молодого человека искали спасатели Бурятской республиканской спасательной службы, однако поисковые работы результатов не дали.

Напомним, в Бурятии также пока не найдено тело 15-летнего подростка, который 8 июня утонул в Селенге в районе села Нижний Саянтуй.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

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