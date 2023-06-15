В Бурятии раскрыли подробности трагической гибели ребенка

Как рассказали в следственном ведомстве, ребенок проживал в селе Итанца. Вечером 14 июня он с другом играл во дворе своего дома, после чего ребята вышли на улицу, встретили еще одного приятеля и втроем направились к реке на окраине села. Там через реку оборудован мост в виде большой металлической трубы с узким настилом из досок. Дети решили перейти по нему на другой берег, однако примерно на середине моста мальчик запнулся и упал в реку. Друзья бежали за ним по берегу, пока ребенок не скрылся под водой. После этого дети позвали на помощь взрослых.





