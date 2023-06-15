Происшествия 15.06.2023 в 11:45
В Бурятии раскрыли подробности трагической гибели ребенка
Мальчик упал в воду, когда переходил реку по узкому мосту
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели 6-летнего мальчика, который вечером 14 июня утонул в реке Итанца.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные и поисковые мероприятия с привлечением водолазов и специальной техники. Также в ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и условия, которые способствовали трагедии. После этого будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как рассказали в следственном ведомстве, ребенок проживал в селе Итанца. Вечером 14 июня он с другом играл во дворе своего дома, после чего ребята вышли на улицу, встретили еще одного приятеля и втроем направились к реке на окраине села. Там через реку оборудован мост в виде большой металлической трубы с узким настилом из досок. Дети решили перейти по нему на другой берег, однако примерно на середине моста мальчик запнулся и упал в реку. Друзья бежали за ним по берегу, пока ребенок не скрылся под водой. После этого дети позвали на помощь взрослых.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные и поисковые мероприятия с привлечением водолазов и специальной техники. Также в ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и условия, которые способствовали трагедии. После этого будет принято правовое решение», - сообщили в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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