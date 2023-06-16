Происшествия 16.06.2023 в 12:15

В Бурятии из-за ветра сгорел дом

Стихия вызвала перебои в работе электросети
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за ветра сгорел дом
Ночью 15 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Далахай Тункинского района.

«На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем, существовала угроза распространения пожара на соседнее жилище. Огнеборцы ликвидировали возгорание за полтора часа. В результате пожара огнем уничтожен дом на общей площади 40 кв. м. Дальнейшего распространения огня на соседние постройки не допущено. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
 
Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим электросети, вызванный порывистым ветром.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

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