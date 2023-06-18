В Улан-Удэ обвиняемый в ДТП водитель дошел до главы Следкома

С противоположной стороны перекрестка на дорогу, по которой ехала полиция, выруливал «Ниссан» (намеревался ехать в сторону «Бегущей лани», куда двигалось и полицейское авто). После контакта с «Дэу» полицейские продолжили движение и врезались в заднюю часть «Ниссана».









В августе прошлого года в Советском районе Улан-Удэ посреди бела дня произошло ДТП с участием трех машин. Расследованием инцидента занялись в бурятском Следкоме. Было возбуждено уголовное дело. Расследование плавно перешло из прошлого года в нынешний. При ДТП серьезно пострадал полицейский, который ехал в служебном автомобиле как пассажир. Поэтому без уголовного дела было никак не обойтись. Однако адвокат одного из участников утверждает, что в расследовании есть некие странности. Причем эти странности играют на руку полицейскому – участнику ДТП.ДТП объединило в себе полицейский «УАЗ», а также гражданские «Дэу» и «Ниссан». В ходе следствия cформировалась версия, что вина за ДТП лежит на водителе «Дэу» по фамилии Арефьев.От следствия обычно всегда ждут, что оно тщательно исследует все моменты, относящиеся к делу. Чтобы никакая сторона не чувствовала, что к ней отнеслись предвзято. Однако Арефьев и его адвокат Владимир Максимов ощущают чувство несправедливости. Они считают, что за прошедшие месяцы следствие показало, что охотно принимает все, что «играет» в пользу полицейского автомобиля, а к тому, о чем ходатайствует противная сторона, относится, скажем так, очень сдержанно.ДТП случилось на перекрестке. Сначала полицейская машина, ехавшая со стороны аэропорта в направлении моста «Бегущая лань», столкнулась с «Дэу».- Полиция ехала по улице Дорожной. Я на «Дэу» на зеленый сигнал светофора двигался по улице Строителей. Собирался просто пересечь дорогу, по которой шел «УАЗ» полиции, и ехать дальше, - говорит Арефьев. Перед ним на улицу Дорожную выехали две машины, а в его авто, что выезжало третьим, врезалась служебная.…Если взглянуть на перекресток глазами полицейского-водителя, то у него сначала произошло столкновение с машиной, которая вышла с левой стороны, а позднее «впечатывание» в зад машины, движущейся с правой стороны.Как отмечает адвокат, для «УАЗа» горел красный сигнал светофора.- Удар по «Дэу» получился скользящим. «Дэу» получает небольшие повреждения и его разворачивает. Затем «УАЗ» продолжает движение, врезается в «Ниссан» и опрокидывается, - рассказывает Владимир Максимов.Обстоятельства любого ДТП выясняют, исследуя материальные и нематериальные аспекты. Рассказы участников ДТП, сторонних свидетелей - это нематериальные аспекты. Материальные - это измеряемые факты (уровень алкоголя в крови, длина тормозного пути, анализ видео и т. д.). Логика подсказывает, что раз дошло до уголовного дела, то инцидент надо исследовать, предусмотрев все возможные нюансы. Вспомним скандал вокруг нашумевшего «жамбаловского» ДТП (Баир Жамбалов в то время был депутатом Хурала, высокопоставленным представителем власти). Какие нюансы вскрылись - люди лжесвидетельствовали. Вся Бурятия знает об этом.Следствие опросило нескольких человек. В том числе четырех силовиков.Как отмечает адвокат, из показаний полицейского-водителя «вытекала» вина Арефьева.- Полицейский утверждал, что Арефьев на «Дэу» практически остановился, и он подумал, что тот его пропускает, но потом Арефьев неожиданно нажал на газ, - говорит Владимир Максимов.Полицейский - пассажир «УАЗа» (он получил телесные повреждения в ДТП) - сказал, что ничего не видел. Невдалеке от места ДТП была еще машина Росгвардии. Гвардеец-водитель солидаризировался со своим коллегой полицейским-водителем, а гвардеец-пассажир заявил, что ничего не видел.Был и свидетель, который «вынырнул» из неизвестности.- Он появился, наверное, через несколько месяцев. Водитель-полицейский вдруг дал следователю его телефон и рассказал такую историю – на месте ДТП к нему подошли и сказали, что все видели, оставили номер телефона. Так появились показания свидетеля-гражданского, тоже подтверждавшего слова полицейского-водителя. Ранее о существовании данного свидетеля не было известно, - вспоминает адвокат.Как рассказал «Номер один» сам Арефьев, он не думал, что в этой истории станет обвиняемым.- Для меня это стало неожиданностью. Я не считаю себя виновным, - говорит улан-удэнец.Кстати, как полицейский «УАЗ» оказался на улице Дорожной? Арефьеву и его адвокату, сказали, что полицейские ехали по служебному заданию с включенной сиреной. Видимо, торопились, раз с сиреной. ДТП попало на несколько видеокамер. Одна была на доме - снимала часть перекрестка. В машине полиции велась запись салона и дороги (через лобовое стекло) У «Ниссана» тоже был регистратор, снимал переднюю картинку.- Полицейский «УАЗ» ехал на красный сигнал светофора. ПДД разрешает водителям специальных автомашин отступать от требований Правил (кроме сигнала регулировщика). Они могут ехать на красный, превышать скорость, ехать по встречной полосе и т. д. Но есть оговорка - они должны убедиться, что, отступая от требований ПДД, никому не создадут опасности, - поясняет адвокат.А обычным водителям вменяется в обязанность не задерживать, пропускать спецмашину со специальными звуковыми сигналами. И световыми. Надо просто установить, когда Арефьев имел возможность определить, где находится спецмашина, чтобы не загородить ей путь. И когда водитель полиции мог увидеть, что впереди выезжают «Дэу» и «Ниссан», и оценить - может ли сложиться опасная ситуация в виде столкновения с гражданскими авто?На перекрестке провели следственный эксперимент. В совсем другой сезон – в декабре 2022 года. В его основу положили сведения о своих скоростях, которые сообщили полицейский-водитель и Арефьев. «Ниссан» в эксперименте не участвовал, вспоминает Арефьев.- Если машина едет со скоростью 60 км/ч, то за секунду она проходит 16,6 метра. Когда «УАЗ» и «Дэу» выставили на трехсекундные отметки до столкновения, мы сказали, что машину полиции не видим. Но понятые, которые пришли со следователем, стали утверждать, что все слышно и видно - хотя Арефьеву предлагалось обнаружить «УАЗ» через решетку дорожного ограждения, которое там имеется. Что касается сирены, то по ней вообще очень сложно понять, где ее источник. В данном случае в салоне еще играло радио. К тому же слышимость звука в теплом летнем воздухе и холодном зимнем разная. Но стали говорить, что за три секунды до столкновения Арефьев имел возможность определить местонахождение «УАЗа» и пропустить. Мы не согласны с результатами эксперимента по «Дэу», - описывает эксперимент адвокат.С итогами относительно машины полиции Арефьев и адвокат также не согласны.Считают, что сотрудник-водитель мог увидеть опасность, исходя из расчетов, за четыре секунды до столкновения, а не за секунду, как указано в материалах эксперимента. Откуда взялась секунда? Как упомянуто выше, водитель полицейского «УАЗа» показал, что «Дэу» практически остановился и он подумал, что тот его пропускает. Но вдруг Арефьев нажал на газ и «Дэу» ускорился.- Поэтому считается, что полицейский это увидел за секунду до столкновения, - поясняет Владимир Максимов о том, откуда взялись условия эксперимента.Адвокат убежден, что версия о внезапном рывке не имеет под собой оснований - сколько бы потом ни пересматривал видео, он не нашел подтверждения того, что Арефьев тормозил, но вдруг ускорился.Несмотря на несогласие, вскоре была назначена автотехническая экспертиза. Вывод эксперта, который изучал официально предоставленную следователем информацию, сводился к тому, что Арефьев имел время затормозить, избежать ДТП, а полицейский нет. С имевшимися у него данными специалист просто не мог прийти к иному заключению.Когда Арефьев с адвокатом получили доступ к видеозаписям, они просмотрели в том числе два видео из «УАЗа». Запись, сделанная через лобовое стекло, особенно привлекла внимание. Хоть перед камерой был какой-то предмет, на видео видны ориентиры местности.- На видео был секундомер. Расстояние между ориентирами можно измерить. Я примерно рассчитал, и получилось, что полицейские ехали по служебному заданию на скорости около 90 км/ч. А не 60 км/ч, как нам говорили. И такая скорость использовалась на следственном эксперименте. Далее, когда перевернулся «УАЗ»? Нам из видео очевидно - «УАЗ» сталкивается с «Дэу», едет дальше, потом ударяет в заднюю часть «Ниссана» и после этого переворачивается. А действия водителя «Ниссана» - пропустил он или нет машину полиции? И еще на видео из салона видно, что полицейский совершает резкие маневры, стараясь избежать ДТП. Думаю, полицейская машина могла опрокинуться и без столкновений, от одних только маневров, - поделился своим анализом видеозаписей Владимир Максимов.На скорости 90 км/ч машина проезжает за секунду около 25 метров. Но следственный эксперимент, повторим, исходил из того, что «УАЗ» включил сирену и ехал на обычных 60 км/ч, а «Дэу» по неизвестной причине ринулся ему под колеса.- Нас пригласили ознакомиться с протоколом декабрьского следственного эксперимента только в феврале 2023 года. К эксперименту был также привлечен следователь из Октябрьского Следкома, хотя ДТП было в Советском районе. Этот следователь известен тем, что ранее работал в МВД в отделе по расследованию ДТП и знает тонкости «настройки» следственных экспериментов. Это примечательный факт, что экс-сотрудник МВД расследует дело, в котором фигурирует действующий сотрудник... Вообще мы считали и считаем, что скорость «УАЗа» была больше 60 км/ч, просили следствие установить ее по видео. Но следствие посчитало, что раз полицейский-водитель говорит, что ехал на скорости около 60 км/ч, то нет оснований не доверять словам сотрудника, - говорит адвокат.Недавно возмущенный Арефьев с адвокатом были на приеме у руководителя бурятского Следкома Вячеслава Сухорукова. Вскоре им сообщили, что назначен еще один следственный эксперимент.- Думаю, это результат того, что мы были на приеме у руководителя. Может быть, сейчас следствие вернется к нашим вопросам относительно скорости движения полицейской машины, к утверждению, что Арефьев затормозил, но вдруг нажал на газ, а также уточнит, какова роль «Ниссана» в получении сотрудником-пассажиром телесных повреждений при ДТП? И так далее, - задается вопросами адвокат.Ближе к своей годовщине дело принимает интересный оборот. Вскоре оно должно перейти на «прокурорскую» стадию, когда прокуратура будет думать - утвердить ли обвинительное заключение против Арефьева.Фото: из личного архива героя статьи