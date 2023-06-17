В районе Бурятии перевернулся автомобиль с пятью пассажирами

В Джидинском районе напротив села Белоозерск автомобиль «Хонда Цивик» съехал с трассы и перевернулся. В машине находились пять человек.

По предварительным данным, троих пассажиров зажало в машине, позднее их деблокировали спасатели. Еще двое вылетели из автомобиля во время ДТП, их госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщают в группе «Джида-инфо 24/7».

Информация уточняется.



Фото: Номер один