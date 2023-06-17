В Бурятии мужчина едва не убил приятеля саперной лопатой

В Заиграевском районе вынесли приговор местному жителю. Его признали признанным в покушении на убийство. В пьяном состоянии Федор (имя изменено) начал предъявлять претензии своему другу по поводу его образа жизни. Последний проигнорировал нападки в свой адрес, но это еще больше разозлило знакомого.

«Федор кулаками обеих рук поочередно нанес не менее двух ударов в область головы потерпевшего, после чего взял в правую руку саперную лопату, и нанес полотном (металлической частью указанной лопаты) один удар в область расположения жизненно важного органа - голову и не менее четырех ударов в левую ногу потерпевшего»,

- сообщают на сайте райсуда.



Он бы добил бедолагу, однако в потасовку вмешался другой знакомый и остановил Федора. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, несмотря на тяжелые травмы, его жизнь удалось спасти. Суд назначил Федору наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.





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