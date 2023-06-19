Происшествия 19.06.2023 в 12:04

В Бурятии сельчанка ранила ножом сестру

Конфликт между родственницами вспыхнул на фоне алкогольного опьянения
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанка ранила ножом сестру
В Кабанске сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в одном из домов села женщине нанесли ножевое ранение. Росгвардейцы немедленно выехали на место происшествия, где задержали 42-летнюю подозреваемую.

Как выяснилось, пьяная сельчанка пришла к родственнику помогать по хозяйству. В какой-то момент у женщины возник словесный конфликт с собственной сестрой. В его ходе она схватила нож, полоснула им родственницу по руке и выгнала ее из дома. Пострадавшая дошла до знакомых и обратилась за помощью. Прибывшие врачи, оказав женщине помощь, сообщили о случившемся правоохранителям.

«Подозреваемую доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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