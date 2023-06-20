Происшествия 20.06.2023 в 18:32

В Бурятии заблудившаяся девушка 18 дней прожила в лесу

К счастью, сборщица дикоросов выжила
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии заблудившаяся девушка 18 дней прожила в лесу

Бурятским спасателям удалось отыскать пропавшую в Тункинском районе сборщицу дикоросов.

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Как сообщал «Номер один», девушка 1994 года рождения потерялась 1 июня в районе местности Дарки Тункинского района. Она отправилась в лесной массив за дикоросами и не вернулась домой.

Во время поисковых работ спасатели обследовали свыше 130 км² леса. К счастью, ее удалось обнаружить в 15-ти км от местности Дарки. Девушка выжила.

«Благодаря профессиональной помощи спасателей БРПСС, девушка в удовлетворительном состоянии передана бригаде скорой помощи. Подробности о ходе поисковых работ будет сообщено позднее»,

 - рассказали в БРПСС.

 

Фото: БРПСС

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