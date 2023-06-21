Жара ударила по водителям Улан-Удэ

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. Все они случились после обеда в Улан-Удэ, когда в городе установилась крайне жаркая погода.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первое происшествие произошло около 12.10 часов на ул. Бабушкина. Там на пешеходном переходе 25-летний водитель автомобиля «Тойота Витц» сбил 8-летнего мальчика. В результате наезда ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.Менее чем через час на ул. Конечная 36-летний водитель «Тойоты Ипсум» столкнулся с «Тойотой Чайзер». В аварии пострадала 76-летняя пассажирка «Ипсума», пенсионерку госпитализировали.В 13.30 часов на пешеходном переходе по ул. Блинова 30-летний водитель «Исудзу Эльф» сбил 10-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.В 7 часов вечера на ул. Мокрова 35-летний водитель «Тойоты Приус» столкнулся с «Лексусом» под управлением 28-летней женщины. В результате аварии водитель и 46-летняя пассажирка «Лексуса» получили травмы.Фото: «Номер один»