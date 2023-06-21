В Бурятии пожар уничтожил дом

«На момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены гараж, веранда и кровля дома. Около получаса потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 120 кв. м. Всего в тушении принимали участие 10 человек личного состава и 5 единиц техники», - рассказали в МЧС.





Вечером 20 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании гаража и нежилого дома в посёлке Кедровый Селенгинского района. На место происшествия незамедлительно направились дежурные караулы.Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.Фото: МЧС Бурятии