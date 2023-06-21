В Улан-Удэ предпринимательницу будут судить за таблетки для похудения

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы из Бичурского района Бурятии. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение сильнодействующих веществ через государственную границу) и покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2022 года и январе 2023 года бизнесвумен заказала в Кыргызстане препараты для похудения с целью их последующей перепродажи. Они содержали сильнодействующее вещество, оборот которого ограничен на территории России.«Препараты были незаконно перемещены через государственную границу. В результате мероприятий, проведенных таможенным органом, в продажу они не поступили», - сообщили в надзорном ведомстве.В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com