В Улан-Удэ вынесли приговор водителю с фальшивыми правами

В столице Бурятии Железнодорожный районный суд рассмотрел дело хитрого горожанина. Мужчина попался сотрудникам ГИБДД и предъявил им фальшивое водительское удостоверение. Однако правоохранители сразу отличили подделку.

Улан-удэнец признался, что купил права у неизвестного за 15 тысяч рублей. Суд учел его полное признание вины и раскаяние в поступке. Жителю вынесли наказание - ограничение свободы на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.







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