Происшествия 21.06.2023 в 12:25
В Улан-Удэ вынесли приговор водителю с фальшивыми правами
Он потратил на них 15 тысяч рублей
Текст: Евгения Гармаева
В столице Бурятии Железнодорожный районный суд рассмотрел дело хитрого горожанина. Мужчина попался сотрудникам ГИБДД и предъявил им фальшивое водительское удостоверение. Однако правоохранители сразу отличили подделку.
Улан-удэнец признался, что купил права у неизвестного за 15 тысяч рублей. Суд учел его полное признание вины и раскаяние в поступке. Жителю вынесли наказание - ограничение свободы на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.
Фото: Номер один