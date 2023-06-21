Происшествия 21.06.2023 в 12:25

В Улан-Удэ вынесли приговор водителю с фальшивыми правами

Он потратил на них 15 тысяч рублей
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ вынесли приговор водителю с фальшивыми правами

В столице Бурятии Железнодорожный районный суд рассмотрел дело хитрого горожанина. Мужчина попался сотрудникам ГИБДД и предъявил им фальшивое водительское удостоверение. Однако правоохранители сразу отличили подделку.

 Улан-удэнец признался, что купил права у неизвестного за 15 тысяч рублей. Суд учел его полное признание вины и раскаяние в поступке. Жителю вынесли наказание - ограничение свободы на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.



Фото: Номер один

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