В Улан-Удэ вспыхнул лесной пожар вблизи пригородного СНТ «Зенит»

Сегодня днем вблизи СНТ «Зенит» в пригороде Улан-Удэ загорелась лесная подстилка. На момент прибытия спасателей огонь перешел в лес, существует угроза перехода на лесные кварталы республиканского лесничества.- Тушение пожара осложняется крутым склоном, каменистой россыпью и переменным порывистым ветром. Угрозы жилому массиву в настоящий момент нет. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при проведении работ, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров.На месте работают дознаватели Государственного противопожарного надзора. На тушение привлечены силы Федеральной противопожарной службы, манёвренная группа Улан-Удэ, МБУ «Городское лесничество» и Авиационная база охраны лесов.- Призываем все организации, предприятия и население Улан-Удэ строго соблюдать правила противопожарной безопасности, технику безопасности при разведении открытого огня, при проведении сварочных работ. Соблюдение мер пожарной безопасности сохранит лесные кварталы и жилые секторы, - подчеркнул Дмитрий Федоров.Фото: скриншот видео мэрии