Происшествия 21.06.2023 в 16:52
В Улан-Удэ вспыхнул лесной пожар вблизи пригородного СНТ «Зенит»
Угрозы домам пока нет, тушение осложняет порывистый ветер
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем вблизи СНТ «Зенит» в пригороде Улан-Удэ загорелась лесная подстилка. На момент прибытия спасателей огонь перешел в лес, существует угроза перехода на лесные кварталы республиканского лесничества.
- Тушение пожара осложняется крутым склоном, каменистой россыпью и переменным порывистым ветром. Угрозы жилому массиву в настоящий момент нет. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при проведении работ, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
На месте работают дознаватели Государственного противопожарного надзора. На тушение привлечены силы Федеральной противопожарной службы, манёвренная группа Улан-Удэ, МБУ «Городское лесничество» и Авиационная база охраны лесов.
- Призываем все организации, предприятия и население Улан-Удэ строго соблюдать правила противопожарной безопасности, технику безопасности при разведении открытого огня, при проведении сварочных работ. Соблюдение мер пожарной безопасности сохранит лесные кварталы и жилые секторы, - подчеркнул Дмитрий Федоров.
Фото: скриншот видео мэрии
- Тушение пожара осложняется крутым склоном, каменистой россыпью и переменным порывистым ветром. Угрозы жилому массиву в настоящий момент нет. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при проведении работ, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
На месте работают дознаватели Государственного противопожарного надзора. На тушение привлечены силы Федеральной противопожарной службы, манёвренная группа Улан-Удэ, МБУ «Городское лесничество» и Авиационная база охраны лесов.
- Призываем все организации, предприятия и население Улан-Удэ строго соблюдать правила противопожарной безопасности, технику безопасности при разведении открытого огня, при проведении сварочных работ. Соблюдение мер пожарной безопасности сохранит лесные кварталы и жилые секторы, - подчеркнул Дмитрий Федоров.
Фото: скриншот видео мэрии
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