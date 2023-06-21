Происшествия 21.06.2023 в 16:52

В Улан-Удэ вспыхнул лесной пожар вблизи пригородного СНТ «Зенит»

Угрозы домам пока нет, тушение осложняет порывистый ветер
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вспыхнул лесной пожар вблизи пригородного СНТ «Зенит»
Сегодня днем вблизи СНТ «Зенит» в пригороде Улан-Удэ загорелась лесная подстилка. На момент прибытия спасателей огонь перешел в лес, существует угроза перехода на лесные кварталы республиканского лесничества.

- Тушение пожара осложняется крутым склоном, каменистой россыпью и переменным порывистым ветром. Угрозы жилому массиву в настоящий момент нет. Возможная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при проведении работ, - сообщил заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

На месте работают дознаватели Государственного противопожарного надзора. На тушение привлечены силы Федеральной противопожарной службы, манёвренная группа Улан-Удэ, МБУ «Городское лесничество» и Авиационная база охраны лесов.

- Призываем все организации, предприятия и население Улан-Удэ строго соблюдать правила противопожарной безопасности, технику безопасности при разведении открытого огня, при проведении сварочных работ. Соблюдение мер пожарной безопасности сохранит лесные кварталы и жилые секторы, - подчеркнул Дмитрий Федоров.

Фото: скриншот видео мэрии
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