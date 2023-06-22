Происшествия 22.06.2023 в 14:03
В Бурятии сгорел микроавтобус
В причинах возгорания автомобиля сейчас разбирается дознаватель
Текст: Константин Воронов
Сегодня в поселке Иволгинск горел микроавтобус. К моменту приезда пожарных машина уже была объята огнем.
«Возгорание транспортного средства ликвидировано огнеборцами 6-го Иволгинского отряда государственной противожарной службы РБ. Пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
«Возгорание транспортного средства ликвидировано огнеборцами 6-го Иволгинского отряда государственной противожарной службы РБ. Пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС Бурятии.
Фото: МЧС Бурятии
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