В Бурятии сгорел микроавтобус

Сегодня в поселке Иволгинск горел микроавтобус. К моменту приезда пожарных машина уже была объята огнем.«Возгорание транспортного средства ликвидировано огнеборцами 6-го Иволгинского отряда государственной противожарной службы РБ. Пострадавших нет. Для установления причины пожара на месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии