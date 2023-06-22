В Бурятии сорвавшаяся со скалы туристка упала с 15-метровой высоты

Как рассказали спасатели, группа туристов из Ленинградской области в составе 5 человек совершала горное путешествие в районе Шумакских источников в Восточных Саянах. При спуске с перевала на одном из притоков реки Шумак одна из участниц похода упала с 15-метровой высоты, получив серьезную травму ноги и множественные ушибы.





Сегодня утром на место происшествия из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на базе БПСО он забрал 5 спасателей.

«Приземлиться в месте нахождения группы из-за особенностей местности вертолёт не смог. Спасатели 1,5 часа пешком поднимались до травмированной женщины. На месте они оказали пострадавшей первую помощь. Ещё 3,5 часа занял спуск с высоты 1800 метров до вертолёта. Женщину несли в специальных носилках спасатели и неравнодушные туристы, которые поднялись с турбазы Шумак, чтобы оказать помощь в эвакуации туристки», - рассказали в БПСО.



