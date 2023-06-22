Происшествия 22.06.2023 в 15:24
В Бурятии сорвавшаяся со скалы туристка упала с 15-метровой высоты
Сейчас жизни женщины уже ничего не угрожает
Текст: Константин Воронов
В Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС сообщили подробности происшествия с 36-летней женщиной, которая сорвалась со скалы в горах Окинского района.
В настоящее время женщина передана медикам Иркутска. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
Фото: БПСО
Как рассказали спасатели, группа туристов из Ленинградской области в составе 5 человек совершала горное путешествие в районе Шумакских источников в Восточных Саянах. При спуске с перевала на одном из притоков реки Шумак одна из участниц похода упала с 15-метровой высоты, получив серьезную травму ноги и множественные ушибы.
Сегодня утром на место происшествия из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, на базе БПСО он забрал 5 спасателей.
«Приземлиться в месте нахождения группы из-за особенностей местности вертолёт не смог. Спасатели 1,5 часа пешком поднимались до травмированной женщины. На месте они оказали пострадавшей первую помощь. Ещё 3,5 часа занял спуск с высоты 1800 метров до вертолёта. Женщину несли в специальных носилках спасатели и неравнодушные туристы, которые поднялись с турбазы Шумак, чтобы оказать помощь в эвакуации туристки», - рассказали в БПСО.
В настоящее время женщина передана медикам Иркутска. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
Фото: БПСО
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