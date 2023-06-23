Происшествия 23.06.2023 в 08:03
В Улан-Удэ при попытке переплыть реку утонул 17-летний подросток
Его тело ищут спасатели и водолазы
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в мэрии города, трагическое происшествие случилось вечером 22 июня в районе Парка Байкал (Батарейка). 17-летний подросток утонул при попытке переплыть на противоположную сторону реки.
«Водной группой Поисково-спасательной службы Улан-Удэ произведён внешний осмотр береговой линии ниже по течению от места предполагаемого утопления. Поиск результата не дал. На месте работает водолазная группа в составе трёх человек. Поиски продолжаются», - сообщили в мэрии.
Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ
«Водной группой Поисково-спасательной службы Улан-Удэ произведён внешний осмотр береговой линии ниже по течению от места предполагаемого утопления. Поиск результата не дал. На месте работает водолазная группа в составе трёх человек. Поиски продолжаются», - сообщили в мэрии.
Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ
Тегинесчастный случай