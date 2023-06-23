В Улан-Удэ при попытке переплыть реку утонул 17-летний подросток

Как сообщили в мэрии города, трагическое происшествие случилось вечером 22 июня в районе Парка Байкал (Батарейка). 17-летний подросток утонул при попытке переплыть на противоположную сторону реки.«Водной группой Поисково-спасательной службы Улан-Удэ произведён внешний осмотр береговой линии ниже по течению от места предполагаемого утопления. Поиск результата не дал. На месте работает водолазная группа в составе трёх человек. Поиски продолжаются», - сообщили в мэрии.Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ