Происшествия 23.06.2023 в 08:03

В Улан-Удэ при попытке переплыть реку утонул 17-летний подросток

Его тело ищут спасатели и водолазы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ при попытке переплыть реку утонул 17-летний подросток
Как сообщили в мэрии города, трагическое происшествие случилось вечером 22 июня в районе Парка Байкал (Батарейка). 17-летний подросток утонул при попытке переплыть на противоположную сторону реки.

«Водной группой Поисково-спасательной службы Улан-Удэ произведён внешний осмотр береговой линии  ниже по течению от места предполагаемого утопления. Поиск результата не дал. На месте работает водолазная группа в составе трёх человек. Поиски продолжаются», - сообщили в мэрии.

Фото: скриншот видео мэрии Улан-Удэ
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