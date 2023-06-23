Происшествия 23.06.2023 в 10:05
На трассе в Бурятии перевернулась «Королла»
32-летний водитель автомобиля погиб
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 21 июня на автодороге Гусиноозерск – Закаменск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 22 км от улуса Ташир 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и умер по пути в больницу.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и умер по пути в больницу.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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