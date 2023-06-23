На трассе в Бурятии перевернулась «Королла»

ДТП произошло вечером 21 июня на автодороге Гусиноозерск – Закаменск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 22 км от улуса Ташир 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы и умер по пути в больницу.Фото: «Селенга-инфо.24/7»