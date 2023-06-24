Молодого жителя Улан-Удэ осудили за пьяное убийство

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего горожанина, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 21 февраля в течение дня молодой человек вместе с сожительницей распивал алкоголь. Вечером в микрорайоне Солдатский они пришли в гости к знакомым женщины, с которыми продолжили употреблять спиртное. Около полуночи молодой человек собрался идти домой, вышел на улицу, но затем вернулся обратно за сожительницей. Одному из недавних собутыльников не понравилось его возвращение. Из-за этого они стали ругаться. Во время ссоры молодой человек схватил нож и нанес им удар в спину противника, после чего скрылся.Потерпевшего госпитализировали. Однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.Суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: «Номер один»