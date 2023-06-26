В аэропорту Улан-Удэ столкнулись два самолета

Бурятская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиационного инцидента, случившегося 25 июня на территории аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Как рассказали в надзорном ведомстве, при заруливании на место стоянки крыло грузового самолёта ТУ-204 задело хвостовую часть крыла грузового самолёта Боинг-757, находящегося на стоянке.Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Авиастар-Ту», которая осуществляет грузовые перевозки. В связи с происшествием задержек пассажирских рейсов не было.«По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работников аэропорта при наземном обслуживании воздушных судов. При наличии оснований приняты меры реагирования», - сообщили транспортной прокуратуре.Фото: Бурятская транспортная прокуратура