Происшествия 26.06.2023 в 08:11
В аэропорту Улан-Удэ столкнулись два самолета
Обстоятельства инцидента сейчас выясняет транспортная прокуратура
Текст: Константин Воронов
Бурятская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства авиационного инцидента, случившегося 25 июня на территории аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Как рассказали в надзорном ведомстве, при заруливании на место стоянки крыло грузового самолёта ТУ-204 задело хвостовую часть крыла грузового самолёта Боинг-757, находящегося на стоянке.
Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Авиастар-Ту», которая осуществляет грузовые перевозки. В связи с происшествием задержек пассажирских рейсов не было.
«По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работников аэропорта при наземном обслуживании воздушных судов. При наличии оснований приняты меры реагирования», - сообщили транспортной прокуратуре.
Фото: Бурятская транспортная прокуратура
Оба воздушных судна принадлежат авиакомпании «Авиастар-Ту», которая осуществляет грузовые перевозки. В связи с происшествием задержек пассажирских рейсов не было.
«По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работников аэропорта при наземном обслуживании воздушных судов. При наличии оснований приняты меры реагирования», - сообщили транспортной прокуратуре.
Фото: Бурятская транспортная прокуратура