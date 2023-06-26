Происшествия 26.06.2023 в 10:54

В Бурятии жильцы горящего дома спаслись через окно

Огонь полностью уничтожил строение, автомобиль и мотоцикл
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии жильцы горящего дома спаслись через окно
Ночью 25 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого бревенчатого дома в селе Нестерово Прибайкальского района. К месту вызова выехала добровольная пожарная команда и боевые расчеты пожарных частей.


Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, возгорание в доме заметил сосед. Он разбудил хозяев, которые эвакуировались через окно, так как входная дверь уже была отрезана огнём.


«Для ликвидации возгорания огнеборцам понадобилось около часа. В результате пожара огнем уничтожен дом и навес, под которым находились автомобиль «ЛУАЗ» и мотоцикл «ИЖ Планета-5». Дальнейшего распространения огня на соседние постройки допущено не было. Пострадавших нет», - сообщили в агентстве.

 
Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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