Житель Бурятии получил 15 лет колонии за убийство продавщицы

Как сообщили в Верховном суде Бурятии, подсудимый признан виновным по всем статьям обвинения. По совокупности преступлений он приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.







