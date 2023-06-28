Происшествия 28.06.2023 в 09:32
Житель Бурятии получил 15 лет колонии за убийство продавщицы
Парень решил ограбить магазин и расправился с работавшей там многодетной матерью
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 24-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве, разбое и приобретении наркотических средств.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 24 октября 2022 года обвиняемый приехал в село Старый Онохой Заиграевского района, где стал проживать в доме своей покойной матери. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин, парень узнал, что в нем находилась лишь одна продавщица, и где хранилась выручка.
31 октября злоумышленник взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней. Напал со спины и нанес ножом множество ударов по различным частям тела. Потерпевшая в этот момент разговаривала по телефону с напарницей и успела сообщить ей о нападении.
Убедившись, что женщина больше не окажет ему сопротивления, злоумышленник похитил из магазина почти 28 тысяч рублей, товары, а также сумку потерпевшей с ее личными вещами, кошельком и банковскими картами. Затем парень скрылся, арендовав в пригородном с Улан-Удэ селе частный дом.
От полученных ранений 33-летняя продавщица позже скончалась в больнице. Как сообщали в соцсетях, убитая женщина воспитывала троих маленьких детей.
Злоумышленника задержали 1 ноября при сборе дикорастущей конопли на поле за городом. Позже, по оперативной информации выяснилось, что задержанный молодой человек причастен к разбойному нападению и убийству продавщицы.
Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 24 октября 2022 года обвиняемый приехал в село Старый Онохой Заиграевского района, где стал проживать в доме своей покойной матери. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Посещая в эти дни местный магазин, парень узнал, что в нем находилась лишь одна продавщица, и где хранилась выручка.
31 октября злоумышленник взял с собой складной нож, пришел в магазин и, выждав, когда продавщица зашла в подсобное помещение, последовал за ней. Напал со спины и нанес ножом множество ударов по различным частям тела. Потерпевшая в этот момент разговаривала по телефону с напарницей и успела сообщить ей о нападении.
Убедившись, что женщина больше не окажет ему сопротивления, злоумышленник похитил из магазина почти 28 тысяч рублей, товары, а также сумку потерпевшей с ее личными вещами, кошельком и банковскими картами. Затем парень скрылся, арендовав в пригородном с Улан-Удэ селе частный дом.
От полученных ранений 33-летняя продавщица позже скончалась в больнице. Как сообщали в соцсетях, убитая женщина воспитывала троих маленьких детей.
Злоумышленника задержали 1 ноября при сборе дикорастущей конопли на поле за городом. Позже, по оперативной информации выяснилось, что задержанный молодой человек причастен к разбойному нападению и убийству продавщицы.
Как сообщили в Верховном суде Бурятии, подсудимый признан виновным по всем статьям обвинения. По совокупности преступлений он приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.
Фото и видео: Следственный комитет Бурятии
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