Происшествия 28.06.2023 в 14:13

В Бурятии собака напала на маленького ребенка

Происшествием уже занялась прокуратура
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии собака напала на маленького ребенка
В Иволгинском районе Бурятии с начала июня зарегистрировано семь случаев нападения собак на людей. Как сообщили в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7», во всех случаях нападений фигурируют хозяйские собаки. Так на минувшей неделе жертвой нападения собаки стал малолетний ребёнок. Инцидент произошёл в улусе Хойтобэе. Сейчас принимается решение о возбуждении административного производства в отношении хозяина животного.

Происшествием с нападением ребенка уже занялась прокуратура Бурятии.

«Надзорный орган проверит исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: pixabay.com
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