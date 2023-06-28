В Бурятии собака напала на маленького ребенка

В Иволгинском районе Бурятии с начала июня зарегистрировано семь случаев нападения собак на людей. Как сообщили в вайбер-чате «Иволга-инфо.24/7», во всех случаях нападений фигурируют хозяйские собаки. Так на минувшей неделе жертвой нападения собаки стал малолетний ребёнок. Инцидент произошёл в улусе Хойтобэе. Сейчас принимается решение о возбуждении административного производства в отношении хозяина животного.Происшествием с нападением ребенка уже занялась прокуратура Бурятии.«Надзорный орган проверит исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: pixabay.com