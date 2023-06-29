В Бурятии водитель сбежал с места ДТП, бросив раненого пассажира

ДТП произошло днем 28 июня на автодороге Каменный Ключ – Белозерск - Джида в Джидинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «Ниссан Санни», ехавший по ул. Механизаторская улуса Дырестуй, не справился с управлением и врезался в бетонный блок.В результате аварии травмы получил 34-летний пассажир иномарки, его госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его ищет полиция.Фото: «Номер один»