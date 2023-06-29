Происшествия 29.06.2023 в 11:40
В пригороде Улан-Удэ из-за непотушенного костра вспыхнул лесной пожар
К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать
Текст: Константин Воронов
Днем 28 июня на номер «112» от очевидцев поступило сообщение о пожаре в лесу за микрорайоном Забайкальский. Как сообщили в мэрии, в борьбе с огнем участвовали патрульная группа, МБУ «Городское лесничество» и маневренная группа Комитета ГО и ЧС. Они ликвидировали пожар на площади 0,06 га.
Как выяснилось, возгорание произошло из-за непотушенного костра. Его развели, несмотря на постоянные предупреждения о запрете на посещение лесов.
В мэрии напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как выяснилось, возгорание произошло из-за непотушенного костра. Его развели, несмотря на постоянные предупреждения о запрете на посещение лесов.
В мэрии напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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