Происшествия 29.06.2023 в 11:40

В пригороде Улан-Удэ из-за непотушенного костра вспыхнул лесной пожар

К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать
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Текст: Константин Воронов
В пригороде Улан-Удэ из-за непотушенного костра вспыхнул лесной пожар
Днем 28 июня на номер «112» от очевидцев поступило сообщение о пожаре в лесу за микрорайоном Забайкальский. Как сообщили в мэрии, в борьбе с огнем участвовали патрульная группа, МБУ «Городское лесничество» и маневренная группа Комитета ГО и ЧС. Они ликвидировали пожар на площади 0,06 га.

Как выяснилось, возгорание произошло из-за непотушенного костра. Его развели, несмотря на постоянные предупреждения о запрете на посещение лесов.

В мэрии напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф на граждан от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей, юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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