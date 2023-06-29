Происшествия 29.06.2023 в 17:27

В Бурятии пожарные-десантники потушили возгорания в лесах

Причиной пожаров в Муйском районе стал человек
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пожарные-десантники потушили возгорания в лесах

Вчера из-за неосторожного обращения с огнем воспламенилось два лесных массива в Муйском районе и на территории Городского лесничества. К счастью, пламя не успело далеко распространиться из-за оперативной реакции огнеборцев.

«На тушении работали 34 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 10 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,26 гектара», 

- сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 29 июня новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

В Муйском районе Бурятии потушили крупный лесной пожар
16.06.2023 в 09:24
Как сообщал «Номер один», совсем недавно пожар в лесах Муйского района едва не обернулся трагедией – его тушили несколько дней, на место вылетал Глава Бурятии Алексей Цыденов. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.


Фото: "Номер один"

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