Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в самовольной добыче нефрита, а также его незаконном хранении и перевозке.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2021 году мужчина самовольно добыл полтонны нефрита в Муйском районе.«Зная об уголовной ответственности за незаконный оборот нефрита, обвиняемый незаконно хранил камень для последующей продажи, а затем перевез его в Северобайкальск. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники управления ФСБ России по Бурятии в декабре 2021 года. Нефрит стоимостью 19,7 млн рублей изъят», - рассказали в прокуратуре.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.Фото: russianstock.ru