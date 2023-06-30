Происшествия 30.06.2023 в 13:02

Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита

Однако продать ценный камень мужчина не успел – его задержали сотрудники ФСБ
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ незаконно добыл полтонны нефрита
Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в самовольной добыче нефрита, а также его незаконном хранении и перевозке.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2021 году мужчина самовольно добыл полтонны нефрита в Муйском районе.

«Зная об уголовной ответственности за незаконный оборот нефрита, обвиняемый незаконно хранил камень для последующей продажи, а затем перевез его в Северобайкальск. Незаконную деятельность мужчины пресекли сотрудники управления ФСБ России по Бурятии в декабре 2021 года. Нефрит стоимостью 19,7 млн рублей изъят», - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: russianstock.ru
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