В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей образовались большие пробки
Сегодня с раннего утра в местных пабликах люди жалуются на проблемы с работой общественного транспорта. Огромная пробка образовалась в центре города. Причиной заторов стал ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая.
Как информировал «Номер один», ранее в администрации города объявляли, что ремонт путей на схему движения трамваев не повлияет, а работы будут проводить в выходные и по ночам. Почему тогда сегодняшнее утро началось с пробок – непонятно.
О загвоздках в работе предупредили и в МУП «Управление трамвая».
«Рассчитывайте время заранее. Стоят как автомобили, так и трамваи»,
- обращаются в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Приносим извинения у жителей города и напоминаем, что на участке пересечения улиц Ербанова и Коммунистическая проходит капитальный ремонт. Возможны задержки в движении трамваев. Рекомендуем использовать приложение "Умный транспорт" для того, чтобы следит за движением трамваев»,
- пишут в ведомстве.
Ориентировочно ремонтные работы завершатся 12 июля.
Фото: Весь Улан-Удэ