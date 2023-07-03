Происшествия 03.07.2023 в 10:10

В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей образовались большие пробки

«Стоят как автомобили, так и трамваи», - пишут в городе
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ из-за ремонта трамвайных путей образовались большие пробки

Сегодня с раннего утра в местных пабликах люди жалуются на проблемы с работой общественного транспорта. Огромная пробка образовалась в центре города. Причиной заторов стал ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Ербанова и Коммунистическая.

Как информировал «Номер один», ранее в администрации города объявляли, что ремонт путей на схему движения трамваев не повлияет, а работы будут проводить в выходные и по ночам. Почему тогда сегодняшнее утро началось с пробок – непонятно.

«Рассчитывайте время заранее. Стоят как автомобили, так и трамваи», 

 - обращаются в паблике «Весь Улан-Удэ».
О загвоздках в работе предупредили и в МУП «Управление трамвая».

«Приносим извинения у жителей города и напоминаем, что на участке пересечения улиц Ербанова и Коммунистическая проходит капитальный ремонт. Возможны задержки в движении трамваев. Рекомендуем использовать приложение "Умный транспорт" для того, чтобы следит за движением трамваев»,

 - пишут в ведомстве.

Ориентировочно ремонтные работы завершатся 12 июля.


Фото: Весь Улан-Удэ

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