В Бурятии пропал 39-летний житель

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках Щипанова Владимира Сергеевича. Выходец из Селенгинского района пропал 1 мая 2023 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Одежда: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Инфорг: Надежда тел.89085983400

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).







Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"