Происшествия 04.07.2023 в 10:58
В Бурятии пропал 39-летний житель
Мужчина не выходил на связь с 1 мая
Текст: Евгения Гармаева
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках Щипанова Владимира Сергеевича. Выходец из Селенгинского района пропал 1 мая 2023 года. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
Одежда: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки.
Инфорг: Надежда тел.89085983400
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в Республике Бурятия"