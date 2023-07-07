Происшествия 07.07.2023 в 14:39
В Бурятии в лесу все еще ищут пожилого мужчину, ушедшего к реке
Неделю назад житель вышел из гостевого дома и не вернулся
Текст: Евгения Гармаева
До сих пор не найден житель республики, который пропал 30 июня.
Как сообщал «Номер один», утром 5 июля, спасатели выехали в улус Дутулур Закаменского района на поиски мужчины, 1958 года рождения, который 30 июня ушёл из гостевого дома, расположенного в местности «Майсота». Мужчина ушёл в лесной массив по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся.
В Бурятии спасатели ищут человека в Закаменском районе
05.07.2023 в 11:19
«Спасатели БРПСС обследовали 54 км² лесного массива, акватории и береговой линии реки Джида. Мужчина не найден. В поисках пропавшего мужчины также задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей»,
- сообщили спасатели.
Поисковые работы продолжаются.