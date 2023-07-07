Происшествия 07.07.2023 в 14:39

В Бурятии в лесу все еще ищут пожилого мужчину, ушедшего к реке

Неделю назад житель вышел из гостевого дома и не вернулся
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в лесу все еще ищут пожилого мужчину, ушедшего к реке

До сих пор не найден житель республики, который пропал 30 июня.

 

В Бурятии спасатели ищут человека в Закаменском районе
05.07.2023 в 11:19
 Как сообщал «Номер один», утром 5 июля, спасатели выехали в улус Дутулур Закаменского района на поиски мужчины, 1958 года рождения, который 30 июня ушёл из гостевого дома, расположенного в местности «Майсота». Мужчина ушёл в лесной массив по направлению к реке Джида и по настоящее время не вернулся. 

«Спасатели БРПСС обследовали 54 км² лесного массива, акватории и береговой линии реки Джида. Мужчина не найден. В поисках пропавшего мужчины также задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы из числа местных жителей»,

 - сообщили спасатели.
 

Поисковые работы продолжаются.

Теги
спасатели бурятия пропавшие без вести

Все новости

В Бурятии в лесу все еще ищут пожилого мужчину, ушедшего к реке
07.07.2023 в 14:39
В Бурятии двое туристов из пяти пропавших найдены живыми
07.07.2023 в 14:21
В Улан-Удэ уличный музыкант обокрал горожанина, который дал ему денег
07.07.2023 в 14:20
В Бурятии военным задерживают выплаты за ранения, полученные на СВО
07.07.2023 в 14:02
«Одного ребенка увезли на скорой»
07.07.2023 в 12:42
В Бичурском районе введен режим повышенной готовности из-за дождей
07.07.2023 в 12:37
В районе Бурятии лошадь лягнула пятилетнего малыша
07.07.2023 в 12:33
Жительница Улан-Удэ задушила мужа проводом от электроудлинителя
07.07.2023 в 12:24
МЧС России продолжает поиски 5 туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
07.07.2023 в 12:11
В Бурятии компания-взяткодатель раскаялась сразу после взятки
07.07.2023 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июля

Читайте также
В Бурятии двое туристов из пяти пропавших найдены живыми
Их нашли с вертолета, услышав звук которого туристы  просигналили ракетницей
07.07.2023 в 14:21
В Улан-Удэ уличный музыкант обокрал горожанина, который дал ему денег
Вор играл на гитаре в подземном переходе
07.07.2023 в 14:20
«Одного ребенка увезли на скорой»
В Новосибирске три отряда детей попали на карантин в детском лагере
07.07.2023 в 12:42
В Бичурском районе введен режим повышенной готовности из-за дождей
Всю ночь велись и продолжаются работы по берегоукреплению реки Бичура в райцентре
07.07.2023 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru